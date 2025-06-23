Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı

Ekonomim'e göre, BİST30 endeksi ise BİST100’e kıyasla daha dirençli kaldı. Haftalık verilerde BİST30 hisselerinde +1 milyar 525 milyon TL aktif işlem farkı oluştu. Bu da büyük ölçekli şirketlere olan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.