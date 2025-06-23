Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı
Borsa İstanbul'da 16-20 Haziran haftasında yatırımcıların yöneldiği hisseler ve dev para girişleri netleşti. BİST100 endeksi haftayı yüzde 1,17 düşüşle 9203,37 puandan kapatırken, bazı hisselere adeta para aktı. İşte yatırımcının gözdesi o hisseler...
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da genel tablo negatif seyretti. BİST100 endeksi, yüzde 1,17 oranında düşerek 9203,37 puana geriledi. Endeks genelinde satış baskısı görülse de bazı hisselere büyük tutarlı alımlar geldi. BİST100 kapsamındaki hisselerde toplam aktif işlem farkı -1 milyar 584 milyon TL olarak kaydedildi. Bu da satış ağırlıklı işlemleri ortaya koydu.
Ekonomim'e göre, BİST30 endeksi ise BİST100’e kıyasla daha dirençli kaldı. Haftalık verilerde BİST30 hisselerinde +1 milyar 525 milyon TL aktif işlem farkı oluştu. Bu da büyük ölçekli şirketlere olan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.
TEK HİSSEYE 3 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ
Haftalık verilerde öne çıkan en çarpıcı detay ise tek bir hisseye 3 milyar TL’ye yakın para girişi olmasıydı. Bu gelişme, kurumsal ve bireysel yatırımcıların belirli hisselere olan yoğun ilgisini ortaya koydu.
İşte borsada para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...
10 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif fark: -385.016.800 TL
9 - Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
Aktif fark: 211.757.000 TL
8 - Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)
Aktif fark: 427.658.200 TL
7 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Aktif fark: 449.433.900 TL
6 - Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
Aktif fark: 605.938.200 TL
5 - Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
Aktif fark: 647.345.200 TL
4 - Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Aktif fark: 685.554.800 TL
3 - Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Aktif fark: 797.848.100 TL
2 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Aktif fark: 953.594.900 TL
1 - Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Aktif fark: 1.196.975.000 TL
İşte borsada para girişinin en yüksek olduğu hisseler...
10 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
Aktif fark: 232.282.100 TL
9 - Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)
Aktif fark: 242.077.100 TL
8 - Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Aktif fark: 250.820.600 TL
7 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif fark: 277.387.300 TL
6 - Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Aktif fark: 313.055.000 TL
5 - Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN)
Aktif fark: 441.966.800 TL
4 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Aktif fark: 444.914.200 TL
3 - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Aktif fark: 722.405.200 TL
2 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Aktif fark: 1.082.321.000 TL
1 - Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Aktif fark: 2.982.283.000 TL