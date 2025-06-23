Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı

Borsa İstanbul'da 16-20 Haziran haftasında yatırımcıların yöneldiği hisseler ve dev para girişleri netleşti. BİST100 endeksi haftayı yüzde 1,17 düşüşle 9203,37 puandan kapatırken, bazı hisselere adeta para aktı. İşte yatırımcının gözdesi o hisseler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da genel tablo negatif seyretti. BİST100 endeksi, yüzde 1,17 oranında düşerek 9203,37 puana geriledi. Endeks genelinde satış baskısı görülse de bazı hisselere büyük tutarlı alımlar geldi. BİST100 kapsamındaki hisselerde toplam aktif işlem farkı -1 milyar 584 milyon TL olarak kaydedildi. Bu da satış ağırlıklı işlemleri ortaya koydu.

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 2

Ekonomim'e göre, BİST30 endeksi ise BİST100’e kıyasla daha dirençli kaldı. Haftalık verilerde BİST30 hisselerinde +1 milyar 525 milyon TL aktif işlem farkı oluştu. Bu da büyük ölçekli şirketlere olan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 3

TEK HİSSEYE 3 MİLYAR TL PARA GİRİŞİ

Haftalık verilerde öne çıkan en çarpıcı detay ise tek bir hisseye 3 milyar TL’ye yakın para girişi olmasıydı. Bu gelişme, kurumsal ve bireysel yatırımcıların belirli hisselere olan yoğun ilgisini ortaya koydu. 

İşte borsada para çıkışının en yüksek olduğu hisseler...

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 4

10 - Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)
Aktif fark: -385.016.800 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 5

9 - Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)
Aktif fark: 211.757.000 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 6

8 - Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK)
Aktif fark: 427.658.200 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 7

7 - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
Aktif fark: 449.433.900 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 8

6 - Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX)
Aktif fark: 605.938.200 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 9

5 - Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN)
Aktif fark: 647.345.200 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 10

4 - Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Aktif fark: 685.554.800 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 11

3 - Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
Aktif fark: 797.848.100 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 12

2 - Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
Aktif fark: 953.594.900 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 13

1 - Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
Aktif fark: 1.196.975.000 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 14

İşte borsada para girişinin en yüksek olduğu hisseler...

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 15

10 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
Aktif fark: 232.282.100 TL

9 - Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN)
Aktif fark: 242.077.100 TL

8 - Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
Aktif fark: 250.820.600 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 16

7 - Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)
Aktif fark: 277.387.300 TL

6 - Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)
Aktif fark: 313.055.000 TL

5 - Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN)
Aktif fark: 441.966.800 TL

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Bu hisseler resmen uçtu! Milyonlar değil, milyarlar aktı - Resim: 17

4 - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO)
Aktif fark: 444.914.200 TL

3 - Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA)
Aktif fark: 722.405.200 TL

2 - Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
Aktif fark: 1.082.321.000 TL

1 - Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)
Aktif fark: 2.982.283.000 TL

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