Bu illerde kira fiyatlarını gören şaştı! İşte Türkiye’nin en uygun kiralı illeri...

Mevcut durumda, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödenmekte. Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretlinin yanı sıra, tüm çalışanlar maaşları için temel teşkil eden bu tutarı yakından takip ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 2026 yılı için geçerli olacak yeni tutarı belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.