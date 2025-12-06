Bu illerde kira fiyatlarını gören şaştı! İşte Türkiye’nin en uygun kiralı illeri...

İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından yapılan kapsamlı analize göre, Türkiye genelindeki konut kiraları Kasım 2025 itibarıyla ortalama 22 bin TL seviyesine ulaştı ve bu rakam, mevcut net asgari ücrete denk geldi.

Ülke genelindeki kazançlar üzerinde en önemli gider kalemini oluşturan konut kiralarında yaşanan gelişme dikkat çekiyor.

İGD’nin, ilanlardaki konutları baz alarak gerçekleştirdiği analiz, Kasım 2025 döneminde Türkiye genelinde ortalama kira tutarının tam 22 bin TL olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu durum, kiraların 1 asgari ücret tutarına ulaşması anlamına geliyor.

Mevcut durumda, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödenmekte. Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretlinin yanı sıra, tüm çalışanlar maaşları için temel teşkil eden bu tutarı yakından takip ederken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu da 2026 yılı için geçerli olacak yeni tutarı belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta gerçekleştirecek.

KİRALIK KONUT İLANLARI ARTIŞTA

Ortalama kiraların bir asgari ücret seviyesine yükseldiği bu dönemde, Türkiye genelindeki kiralık konut ilan sayılarında da belirgin bir artış gözlendi. Haziran ayında 141 bin 497 adet olan ilandaki kiralık konut adedi, Aralık ayının başında 197 bin 762 adede kadar yükseldi.

Sektör temsilcileri, bu artışı mevsimsel etkilere bağlayarak, "Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

EN UYGUN KİRALIK KONUTLAR BU İLLERDE

Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan ve İGD analizine dayanan habere göre, işte Türkiye’de ortalama kirası en düşük 15 il:

-Hakkari: 12 bin 250 TL

-Aksaray: 12 bin 500 TL

-Muş: 12 bin 500 TL

-Kars: 13 bin TL

-Yozgat: 13 bin TL

-Isparta: 13 bin TL

-Burdur: 13 bin 500 TL

-Bayburt: 13 bin 500 TL

-Mardin: 14 bin TL

-Düzce: 14 bin TL

-Gümüşhane: 14 bin TL

-Siirt: 14 bin 500 TL

-Bitlis: 14 bin 500 TL

-Elazığ: 14 bin 500 TL

-Şırnak: 15 bin TL

