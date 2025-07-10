Bu ödemede son tarih 31 Temmuz: Gecikene e-haciz ve araç yakalama kararı

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2025 yılına ait ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibarıyla başladı. 31 Temmuz’da sona erecek olan ödeme süresi içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen araç sahiplerini ciddi yaptırımlar bekliyor.

Dünya Gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım’ın aktardığına göre, MTV borcunun ödenmemesi durumunda e-haciz, araçlara haciz şerhi ve trafiğe bildirimle yakalama/bağlama işlemleri uygulanabiliyor. Bu tür durumlarda araçlar fenni muayeneye alınamıyor ve satışları engelleniyor.

Vergi borçlularına %4,5 oranında gecikme zammı da uygulanıyor. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde borç kapatılmazsa haciz işlemleri başlatılıyor.

MTV, Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki kara taşıtlarıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı hava araçlarını kapsıyor. Vergilendirme; model yılı, motor hacmi, araç türü ve taşıt değeri gibi unsurlara göre yapılıyor.

Ödemeler Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması, anlaşmalı banka şubeleri, internet bankacılığı, PTT ve vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Mahmut Bülent Yıldırım ayrıca, vergi borcunun araca uygulanan yaptırımla orantılı olması gerektiğini, aksi takdirde vatandaşın devlete olan güveninin zedelenebileceğini ifade etti.

Son ödeme tarihi olan 31 Temmuz’un kaçırılmaması, hukuki ve mali yaptırımlarla karşılaşmamak adına büyük önem taşıyor.