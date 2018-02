TESK Genel Başkanı Palandöken, köyüne geri dönen çiftçi ailelere sağlanacak 300 baş damızlık koyun, asgari ücret ve sigorta desteğine ilişkin, "Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak ve işsizlik oranı düşecek." dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, köyüne geri dönen çiftçi ailelere sağlanacak 300 baş damızlık koyun, asgari ücret ve sigorta desteğinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak ve işsizlik oranı düşecek." ifadesini kullandı.



Palandöken, açıklamasında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "köyüne geri dönen çiftçi ailelere 300 baş damızlık koyun, asgari ücret ve sigorta fırsatı sağlanacağı" yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladıklarını belirterek, "Ülkemizde tüketilen yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton etin 300 bin tonu ithal ediliyor. Bu projeyle et ithalatı bitecek, köyler yeniden canlanacak ve işsizlik oranı düşecek." değerlendirmesinde bulundu.







Palandöken, nüfusun yalnızca yüzde 7,5'inin köy ve beldelerde yaşadığına dikkati çekerek, söz konusu projenin, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için fırsat sunacağının altını çizdi.



Projeyle, çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerinin artacağına ve köylerin yeniden cazip hale geleceğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Yeni düzenleme, ekonomimiz ve ülkemiz için çok önemli. Düzenlemeyle köyden şehre göçün önüne geçilecek ve köye dönüşler artacak. Uygulama kapsamında vatandaşlara verilecek destekler, daha önce hayata geçirilen köye dönüş projelerine eklenmeli. Köyden şehre göçle mücadele için yapılan çalışmalar, köye geri dönüş projeleriyle birleştirilmeli. Köy nüfusu azaldığında bölgesel kalkınma eşitsizliği giderilemez. Köy nüfusunu artırmanın yolu, köye dönüş projelerindeki yaş sınırını kaldırmaktır. İnsanlarımızı köylere teşvik eden projeler hayata geçirildiğinde hayvancılık ve tarımsal üretim büyük ivme kazanacak. Şehirde hizmet sektöründe çalışan vatandaşlar köye döndüklerinde devletin de verdiği destekle üretim yapacak, ekonomi canlanacak. İthalata gerek kalmayacağı gibi et fiyatları başta olmak üzere tüm hayvansal ürünlerde indirim olacak."