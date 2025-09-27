Bu rakamı gören bir daha düşünür! 600 bin TL’lik konut kredisi için aylık taksitler açıklandı

Ev sahibi olmak isteyenler için 600.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredilerinde bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemeleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

600.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredilerinde geri ödeme tutarları ne kadar oldu?

İşte banka banka faiz oranları:

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.049.130 TL

Albaraka Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 17.161,83 TL
Toplam Ödeme: 2.072.679 TL

İş Bankası – Ev Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.256 TL

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.105.556 TL

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.006 TL

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 17.488,81 TL
Toplam Ödeme: 2.121.242 TL

Yapı Kredi – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.172.829 TL

Türkiye Finans – Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 20.436,45 TL
Toplam Ödeme: 2.469.074 TL

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 22.717,21 TL
Toplam Ödeme: 2.745.849 TL

QNB – Standart Mortgage

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.037.160 TL

Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 16.890,54 TL
Toplam Ödeme: 2.051.439 TL

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 17.707,64 TL
Toplam Ödeme: 2.148.293 TL

Alternatif Bank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.162.555 TL

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 19.592,45 TL
Toplam Ödeme: 2.367.794 TL

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 21.800,15 TL
Toplam Ödeme: 2.632.718 TL

DenizBank – Mortgage Kredisi

Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 23.120,19 TL
Toplam Ödeme: 2.791.122 TL

ICBC Bank Turkey – Yeni Evim Kredisi

Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 25.207,24 TL
Toplam Ödeme: 3.041.652 TL

