Bu rakamı gören bir daha düşünür! 600 bin TL’lik konut kredisi için aylık taksitler açıklandı
Ev sahibi olmak isteyenler için 600.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredilerinde bankaların güncel faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemeleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
600.000 TL tutarında 120 ay vadeli konut kredilerinde geri ödeme tutarları ne kadar oldu?
İşte banka banka faiz oranları:
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.049.130 TL
Albaraka Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,75
Aylık Taksit: 17.161,83 TL
Toplam Ödeme: 2.072.679 TL
İş Bankası – Ev Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.256 TL
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.105.556 TL
Garanti BBVA – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 17.379,64 TL
Toplam Ödeme: 2.115.006 TL
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %2,81
Aylık Taksit: 17.488,81 TL
Toplam Ödeme: 2.121.242 TL
Yapı Kredi – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.172.829 TL
Türkiye Finans – Konut Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,34
Aylık Taksit: 20.436,45 TL
Toplam Ödeme: 2.469.074 TL
ING – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 22.717,21 TL
Toplam Ödeme: 2.745.849 TL
QNB – Standart Mortgage
Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 16.836,42 TL
Toplam Ödeme: 2.037.160 TL
Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,70
Aylık Taksit: 16.890,54 TL
Toplam Ödeme: 2.051.439 TL
TEB – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 17.707,64 TL
Toplam Ödeme: 2.148.293 TL
Alternatif Bank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 17.927,13 TL
Toplam Ödeme: 2.162.555 TL
Ziraat Bankası – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 19.592,45 TL
Toplam Ödeme: 2.367.794 TL
Şekerbank – Konut Kredisi
Faiz Oranı: %3,58
Aylık Taksit: 21.800,15 TL
Toplam Ödeme: 2.632.718 TL
DenizBank – Mortgage Kredisi
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 23.120,19 TL
Toplam Ödeme: 2.791.122 TL
ICBC Bank Turkey – Yeni Evim Kredisi
Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 25.207,24 TL
Toplam Ödeme: 3.041.652 TL