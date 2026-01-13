Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı

HEDEF DUDAK UÇUKLATTI

Citi tarafından hazırlanan 0–3 aylık temel senaryo raporuna göre, emtia piyasasında sert yükselişler öngörülüyor. Banka, altın için ons başına hedef fiyatını 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar olarak duyurdu.