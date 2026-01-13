Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı

Piyasalar rekor üstüne rekor kıran emtia fiyatlarını konuşurken, küresel bir bankadan dikkat çeken bir güncelleme geldi. Yatırımcıların yeni yılda ibrenin ne yöne döneceğini merak ettiği şu günlerde, kısa vadeli senaryolar sil baştan yazıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 1

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik ve kırılan rekorların ardından gözler yeni fiyat hedeflerine çevrildi.

1 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 2

Beklentiler ışığında raporunu güncelleyen ABD merkezli yatırım bankası Citi, piyasaları hareketlendirecek bir öngörüde bulundu. Banka, kısa vadeli görünüm kapsamında hem altın hem de gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönlü revize etti.

2 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 3

HEDEF DUDAK UÇUKLATTI

Citi tarafından hazırlanan 0–3 aylık temel senaryo raporuna göre, emtia piyasasında sert yükselişler öngörülüyor. Banka, altın için ons başına hedef fiyatını 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar olarak duyurdu.

3 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 4

Yapılan değerlendirmede, jeopolitik gerilimlerin ve küresel ölçekteki belirsizliklerin talebi canlı tuttuğu vurgulandı. Banka analistlerine göre mevcut jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebini desteklemeyi sürdürüyor.

4 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 5

Ons altın, pazartesi günü 4 bin 630 dolar seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

5 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 6

Tarihinde ilk kez 4 bin 600 dolar eşiğini aşan altın, bu zirvenin ardından Salı günü gelen kâr satışlarıyla bir miktar geri çekildi. Piyasalarda temkinli hava devam ederken, fiyatlardaki volatilite yakından izleniyor.

6 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 7

KÜRESEL RİSKLER MASADA

Piyasa aktörleri Orta Doğu’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. İran’da tırmanan gerilim ve ülkede baş gösteren iç karışıklıklar, güvenli liman arayışını hızlandıran ana etkenler arasında yer alıyor.

7 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 8

Öte yandan ABD’nin Venezuela’ya yönelik son operasyonları da küresel risk algısını yukarı taşıyan gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

8 9
Bu yıl altın düşecek mi çıkacak mı? İşte dev bankanın cevabı - Resim: 9

Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanmalar görülebileceğini ancak jeopolitik tansiyonun ve ekonomik belirsizliklerin altın talebini desteklemeye devam ettiğini belirtiyor. Citi’nin gerçekleştirdiği yukarı yönlü revizyon, piyasada orta vadede yeni zirvelere yönelik beklentilerin güçlendiğine işaret ediyor.

9 9
altın fiyatları