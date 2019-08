Son dakika haberleri... Dev marketler zinciri A101'in indirimli ürünleri herkes tarafından çokça araştırılıyor. Diğer marketlere göre daha uygun fiyatla ürün sattığı belirtilen A101'in yeni aktüel ürünler listesi de paylaşıldı. Birçok ürünün indirimi gireceği görülüyor. Kataloga göre, havludan çantaya raf çeşitlerinden saç kurutma makinesinde kadar çok sayıda üründe indirim olacak. İhtiyaçlara göre alışverişin yapılması önerilirken, ucuz diye her ürünün alınmaması gerektiği de aktarılıyor. 3 adet HDMI , 2 adet USB girişi ile dahili uydu alıcılı Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led TV 4.499 TL, Samsung Galaxy M10 Cep Telefonu 1.179 TL, Next Minix HD Punto Uydu Alıcısı 89,95 TL ücretle satılacak İşte A101 aktüel ürünlerin katalogu

İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI



3 adet HDMI , 2 adet USB girişi ile dahili uydu alıcılı Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led TV 4.499 TL



Samsung Galaxy M10 Cep Telefonu 1.179 TL



Next Minix HD Punto Uydu Alıcısı 89,95 TL



- Arzum AR695 Seramik Tabanlı Ütü 109 TL



- Arzum AR-5038 Pery Saç Kurutma Makinesi 79,95 TL



- Vestel Saç Şekillendirici 79,95 TL



- Aprilla ATR-7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL



- Aprilla ABS-1025 Dijital Banyo Baskülü 34,95 TL



- Aprilla AHC-5022 Şarjlı Saç Kesme Makinesi 49,95 TL



- HI-LEVEL Smart USB Bellek 32 GB 27,95 TL



- HI-LEVEL Micro SD Kart 32 GB 27,95 TL



- Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL



- Notebook Soğutucu 22,95 TL



- Gölgelikli Salıncak 249,95 TL



- Plaj Sandalyesi 44,95 TL



- Katlanabilir Kamp Sandalyesi 44,95 TL



- Bordürlü Banyo Havlusu 11,95 TL



- Bordürlü Yüz Havlusu 2'li 11,95 TL



- Silk&Blue Bay Modal Boxer 2'li 12,95 TL



- Çok Amaçlı Çanta 14,95 TL



- Plastik Kaplı 3 Katlı Banyo Rafı Çeşitleri 19,95 TL



- Diş Fırçalık 1,25 TL



- Mobetto Sandalye 69,95 TL



- Kare / Dikdörtgen Saklama Kabı 4'lü 12,95 TL



- Cam Matara Çeşitleri 9,95 TL



- Baharatlık / Bulaşıklık 12,95 TL



- Kelebek Figürlü Cam Kavanoz 7,50 TL



- Metal Süzgeç 2'li 9,95 TL



- Plastik Havan 5,95 TL



- Buzluk 3,95 TL



- Dolap İçi Düzenleyici / Sepet Çeşitleri 3,95 TL



- Koruyucu Keçe 3'lü 7,50 TL



- Dolap İçi Düzenleyici Raf 7,50 TL



- Lolla's Doktor Oluyor 49,95 TL



- Lolla's İş Başında 49,95 TL



- Lolla's Alışverişte 49,95 TL



- Lolla's Petite Yeni Tarzım 14,95 TL



- Lisanslı Metal Çekbırak Araba 19,95 TL



- Delüks Aksiyon Figürleri 24,95 TL



- LED Işıklı Dijital Kol Saati 24,95 TL



- Şık Barbie Bebekler 24,95 TL



- Floby Bebek Oyun Minderi 49,95 TL



- Badminton Seti 14,95 TL



- Hobi Raket Seti 11,95 TL



- Sıcak Soğuk Kompres Dizlik 15,95 TL



- Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri 69,95 TL



- Mendiva Islak Havlu 4x101 Adet 17,95 TL



- Pasta Del Capitano Diş Macunu 75ml 12,90 TL



- Pasta Del Capitano Ağız Bakım Suyu 400ml 9,90 TL



- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750ml + Cif Jel Yüzey Temizleyici 750ml 13,95 TL



- Aida Sıvı Sabun 4 Litre 9,90 TL



- Çerezya Ayçekirdeği 300 gr. 3,25 TL



- Doritos Hot Corn Acı Biber Çeşnili Mısır Cipsi 113 gr. 3,70 TL



- Torku Gala Çikolata Kaplamalı Dolgulu Kek 50 gr. 1,25 TL



- Torku Sütlü Çikolata Kaplamalı Ruşeymli Orman Meyveli Bisküvi 3x84 gr. 4,95 TL



- Torku Ruşeymli Kurabiye Çeşitleri 90 gr. 1,25 TL



- Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80 gr. 3,95 TL



- Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre 3,90 TL



- Hastavuk Dondurulmuş Piliç Kanat 14,95 TL



- Karlıdağ Mutfak Tereyağı 950g 43,95 TL



- Karlıdağ İskender Tereyağı 850g 43,95 TL



- Hastavuk Dondurulmuş Piliç Bonfile 16,95 TL



- Binboğa Keven Kekik Balı 460g 19,95 TL



- Bahçeden Gurme Reçel Çeşitleri 770g 10,90 TL



- Kemal Kükrer Turşu Kur 3000 ml 9,95 TL



- Kemal Kükrer Üzüm Sirkesi 2000 ml 9,95 TL



- Himalita Himalaya Sofra Tuzu 250g 3,45 TL



- Hayat Su 330 ml 1,45 TL



- Akmina Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 1 Litre 2,75 TL



- Cafex Soğuk Kahve Çeşitleri 24'lü 11,95 TL



- Şenpiliç Piliç Salam 850 gr. 6,75 TL



- İçim Kaymaklı Tava Yoğurdu 2 Kg 11,75 TL



- Yayla Pilavlık Pirinç 2000 gr. 15,95 TL



- Luppo Kakaolu / Sade Sandviç Kek 8x23 gr. 3,75 TL



- Eti Balık Kraker 160 g 1,35 TL



- Keyfe Türk Kahvesi 100 g 3,25 TL



- Ahir Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 600 g 12,95 TL



- Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı 3080 ml. 24,50 TL



- ABC Yeni Nesil Krem 750 ml. 4,45 TL



-Karpuz / Kavun / Soğan / Patates / Domates / Limon Özel Fiyat



- Doğuş Geleneksel Rize Çayı 500 g 10,45 TL (10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)



- Çerezya Çikolata Kaplamalı Leblebi 3 TL (3 adet fiyatı)



- Çerezya Leblebi Şekeri 3 TL (3 adet fiyatı)



- Çerezya Kavrulmuş Ayçekirdeği 3 TL (3 adet fiyatı)



-Çerezya Kavrulmuş Kabak Çekirdeği 3 TL (3 adet fiyatı)



- Soffio Bebek Bezi Çeşitleri 67,90 TL (4 adet fiyatı)



- Birşah Ayran 200 ml 11,65 TL (20 adet fiyatı)



- Milkten Milkino Süt Çeşitleri 200 ml 25,60 TL (27 adet fiyatı)



- Serinoba Gazoz Gazlı İçecek 200 ml 6,25 TL (6 adet fiyatı)



- Maraş Mini Stick Dondurma 8x60 ml 21,25 TL (2 adet fiyatı)



- Algida Maraş İrmik Helvalı Dondurma 2x150 ml 21,25 TL (2 adet fiyatı)



- Algida Magnum Mini Çeşitleri 6x57,5 ml 37,25 TL (2 adet fiyatı)



- Algida Maraş Mini Kornet 6x60 ml 28,85 TL (2 adet fiyatı)



- Algida Maraş Usulü Dondurma Çeşitleri 500 ml 22,95 TL (2 adet fiyatı)



- Miskos Kağıt Helva 45g 4 TL (4 adet fiyatı)