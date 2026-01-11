Bugün altın ne kadar oldu? 11 Ocak çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatları 11 Ocak Pazar günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları güncel rakamlarla yakından takip ediliyor.

Gram altın satış fiyatı: 6.251,35 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.418,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.836,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 41.475,15 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.513,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 104.005,95 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.508,84 dolar

