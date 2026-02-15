Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

15 Şubat 2026 Pazar günü altın fiyatları, Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ve ons altın hareketiyle birlikte yakından izleniyor. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere alış-satış fiyatları, son işlem saatleriyle güncelleniyor. İşte, 15 Şubat 2026 Pazar bugün altın fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

15 Şubat 2026 Pazar günü altın fiyatları, küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerle birlikte yakından izleniyor. ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed’in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği öngörüsü, dolar talebini artırırken altın fiyatlarında da dalgalı bir görünüm oluşturuyor.

Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

Türkiye’de altın fiyatları ise bu küresel fiyatlamaya ek olarak dolar/TL kuru ve Kapalıçarşı’daki arz-talep dengesiyle birlikte belirleniyor. Bu nedenle yatırımcılar ve vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren “gram altın bugün kaç TL?”, “çeyrek altın kaç TL?”, “yarım altın ne kadar?” gibi aramalarla güncel fiyatlara ulaşmaya çalışıyor.

Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Şubat 2026 altın fiyatları…

Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.075,01 TL
Satış: 7.075,98 TL

Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 11.958,00 TL
Satış: 12.057,00 TL

Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 23.916,00 TL
Satış: 24.114,00 TL

Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 47.685,00 TL
Satış: 48.044,00 TL

Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 47.010,63 TL
Satış: 47.971,27 TL

Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.033,68
Satış: 5.034,59

