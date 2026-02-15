Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL

Türkiye’de altın fiyatları ise bu küresel fiyatlamaya ek olarak dolar/TL kuru ve Kapalıçarşı’daki arz-talep dengesiyle birlikte belirleniyor. Bu nedenle yatırımcılar ve vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren “gram altın bugün kaç TL?”, “çeyrek altın kaç TL?”, “yarım altın ne kadar?” gibi aramalarla güncel fiyatlara ulaşmaya çalışıyor.

Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 15 Şubat 2026 altın fiyatları…