Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları 9 Kasım 2025 Pazar sabahı güncellendi. İşte alış-satış rakamlarıyla Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 1

Gram altın satış fiyatı: 5.434,09 TL

1 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 2

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.884,74 TL

2 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 3

Yarım altın satış fiyatı: 17.769,48 TL

3 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 4

Tam altın satış fiyatı: 36.829,00 TL

4 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 5

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.430,28 TL

5 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 6

Gremse altın satış fiyatı: 91.888,00 TL

6 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 7

Ons altın satış fiyatı: 4.002,68 dolar

7 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 8
8 9
Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları - Resim: 9
9 9
Altın çeyrek altın gram altın altın fiyatı yarım altın yarım altın ne kadar Cumhuriyet altını altın fiyatları altın ne kadar