Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları 9 Kasım 2025 Pazar sabahı güncellendi. İşte alış-satış rakamlarıyla Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 5.434,09 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.884,74 TL
Yarım altın satış fiyatı: 17.769,48 TL
Tam altın satış fiyatı: 36.829,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.430,28 TL
Gremse altın satış fiyatı: 91.888,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.002,68 dolar
