Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcıların gündeminde. 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve cumhuriyet altınında güncel satış fiyatları belli oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
GRAM ALTIN

Alış: 5.971,32 TL
Satış: 5.972,23 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.649,00 TL
Satış: 9.871,00 TL

ALTIN (ONS)

Alış: 4.339,44 Dolar
Satış: 4.340,04 Dolar

YARIM ALTIN

Alış: 19.279,00 TL
Satış: 19.706,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 38.582,00 TL
Satış: 39.170,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 40.177,00 TL
Satış: 40.396,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.582,00 TL
Satış: 39.170,00 TL

