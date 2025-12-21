Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, Cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcıların gündeminde. 21 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım, tam ve cumhuriyet altınında güncel satış fiyatları belli oldu.
GRAM ALTIN
Alış: 5.971,32 TL
Satış: 5.972,23 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 9.649,00 TL
Satış: 9.871,00 TL
ALTIN (ONS)
Alış: 4.339,44 Dolar
Satış: 4.340,04 Dolar
YARIM ALTIN
Alış: 19.279,00 TL
Satış: 19.706,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 38.582,00 TL
Satış: 39.170,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 40.177,00 TL
Satış: 40.396,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 38.582,00 TL
Satış: 39.170,00 TL