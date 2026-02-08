Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla takip edilen gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları 8 Şubat 2026 Pazar günü ne kadar? İşte güncel altın piyasasındaki son rakamlar...
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI
6.943 TL
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI
12.128 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI
24.248 TL
TAM ALTIN SATIŞ FİYATI
48.094 TL
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI
48.274 TL
GREMSA ALTIN SATIŞ FİYATI
120.605 TL
ONS ALTIN SATIŞ FİYATI
4.954 DOLAR