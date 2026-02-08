Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne? Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merakla takip edilen gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları 8 Şubat 2026 Pazar günü ne kadar? İşte güncel altın piyasasındaki son rakamlar...

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI

6.943 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI

12.128 TL

YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI

24.248 TL

TAM ALTIN SATIŞ FİYATI

48.094 TL

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI

48.274 TL

GREMSA ALTIN SATIŞ FİYATI

120.605 TL

ONS ALTIN SATIŞ FİYATI

4.954 DOLAR

