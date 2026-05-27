Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları

27 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? Serbest piyasada güncel altın rakamları, günlük değişim oranları ve ons altındaki son durumla ilgili tüm veriler haberimizde. İşte altın piyasasındaki güncel fiyatlar.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla gram altın yüzde 0,40 değer kaybıyla işlem gördü.

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor.

27 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.622,29 TL
Satış: 6.623,22 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.595,66 TL
Satış: 10.828,96 TL

Yarım altın

Alış: 21.191 TL
Satış: 21.657 TL

Tam altın
Alış: 42.245 TL
Satış: 43.070 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 42.383 TL
Satış: 43.183 TL

Ons altın

Alış: 4.508 dolar
Satış: 4.509 dolar

