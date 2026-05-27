Bugün altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet altını fiyatları
27 Mayıs 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar? Serbest piyasada güncel altın rakamları, günlük değişim oranları ve ons altındaki son durumla ilgili tüm veriler haberimizde. İşte altın piyasasındaki güncel fiyatlar.
ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR
Küresel piyasalardaki dalgalanma ve ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi sürüyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10.00 itibarıyla gram altın yüzde 0,40 değer kaybıyla işlem gördü.
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını fiyatları yakından takip edilmeye devam ediyor.
27 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.622,29 TL
Satış: 6.623,22 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.595,66 TL
Satış: 10.828,96 TL
Yarım altın
Alış: 21.191 TL
Satış: 21.657 TL
Tam altın
Alış: 42.245 TL
Satış: 43.070 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 42.383 TL
Satış: 43.183 TL
Ons altın
Alış: 4.508 dolar
Satış: 4.509 dolar