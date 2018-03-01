Ev sahipleri dikkat! Kiradaki mesken ya da işyerinden geçen yıl elde edilen gelirler için beyanname dönemi bugün başlıyor. Ev sahibi kira gelirinin bildirilmezse para cezası kesilecek.

Beyannameler, vergi dairelerinden ya da ‘www.gib.gov.tr’ adresi üzerinden 26 Mart’a kadar verilebilecek.



1 Ocak-31 Aralık 2017 döneminde istisna tutarı konutta 3 bin 900 lira, iş yerinde 30 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın üzerinde kira geliri olanlar beyanname vermek zorunda olacak. Kira gelirinden kişiye tahakkuk eden vergiler, Mart ve Temmuz aylarında 2 taksit halinde tahsil edilecek.



KİMLER BEYANNAME VEREMEZ?



3 bin 800 liraya kadar konut kirası elde edenler için beyan da yok, vergi de yok. 3 bin 800 liranın üstünde konut kira geliri olanlar beyanname verecek. (GVK. Md.21)



Her yıl yeniden belirlenen bu istisna tutarı 2015 gelirleri için 3 bin 600 liraydı, 2017 gelirleri için ise bu tutar 3 bin 900 lira olarak açıklandı (2016 gelirlerine ilişkin 3.800 liralık istisna 290 no.lu ve 2017 gelirleri için 3 bin 900 liralık istisna 296 no.lu GV Genel Tebliği’nde açıklandı).



Gayrimenkul Uzmanı Hatice Kolçak, anne, baba, çocuk, kardeş, büyük baba gibi birinci derece akrabaya bedelsiz verilen konutlar için beyan gerekmediğini ifade etti.



KİRA BEYANNAMESİNİ KİMLER VERİR?



İşyerini kiraya verenler için tespit yöntemi daha farklı. Bu kişiler 1 Ocak ila 31 Aralık 2017 arasında kiraya verdikleri işyerlerinden elde ettikleri gelirlerden kesinti yapılan brüt tutar 30 bin lirayı aşıyorsa, bu işyeri kira gelirini beyan edecek. Mükellefler beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine verebilecekleri gibi elektronik beyanname yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebilecekler.



KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?



Ödemeler vergi dairelerine, anlaşmalı bankalara, internet bankacılığı aracılığıyla ya da www.gib.gov.tr adresi adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartı veya banka kartları kullanılarak ve havale yöntemi ile yapılabilecek. İlk taksit ödemeleri 2 Nisan tarihine kadar yapılacak. İkinci taksitler temmuz ayı içinde ödenecek.