Bugün benzin ne kadar oldu? Motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları
1 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları açıklandı
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor.
Vatandaşlar “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatı arttı mı?” sorularına yanıt arıyor.
1 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55,27 TL
Motorin litre fiyatı: 57,43 TL
LPG litre fiyatı: 29,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55,09 TL
Motorin litre fiyatı: 57,25 TL
LPG litre fiyatı: 28,69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56,17 TL
Motorin litre fiyatı: 58,51 TL
LPG litre fiyatı: 29,17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 56,46 TL
Motorin litre fiyatı: 58,78 TL
LPG litre fiyatı: 29,09 TL