Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları

8 Şubat 2026 Pazar günü benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden gündemde. İstanbul’un iki yakasıyla birlikte Ankara ve İzmir’de güncel litre fiyatları merak ediliyor. İşte şehir şehir benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle “Benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatı güncel mi?” soruları merak konusu oldu

İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 55.37 TL
Motorin litre fiyatı: 57.67 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL9 TL

İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL
Motorin litre fiyatı: 57.49 TL
LPG litre fiyatı: 29.49 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 56.30 TL
Motorin litre fiyatı: 58.78 TL
LPG litre fiyatı: 29.97 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 56.58 TL
Motorin litre fiyatı: 59.05 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

