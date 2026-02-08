Bugün benzin ve motorin ne kadar oldu? 8 Şubat akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle “Benzin ne kadar?”, “Motorin kaç TL?”, “LPG fiyatı güncel mi?” soruları merak konusu oldu