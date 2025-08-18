Bugün hizmet yok! Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına sunulan zam teklifini yetersiz bulan Türkiye Kamu-Sen, bugün Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 4 milyon memur, 2,5 milyon emekli ve ailelerini kapsayan yaklaşık 25 milyon kişinin yaşam koşullarını savunduklarını ifade etti.

“BU TEKLİF NE MEMURUN SOFRASINA ÇARE NE DE YARASINA MERHEM”

Toplu sözleşme masasına sunulan zam teklifini kabul etmediklerini açıklayan Kahveci, “Bu teklif ne memurun sofrasına çare ne de yarasına merhem olur. Bu yüzden teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz.” dedi. Kahveci ayrıca, kamu personelinin huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı talep ettiğini, adaletli bir gelir dağılımı ve refah beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde iş bırakma kararlarının ardında ciddi bir talepler zinciri olduğunu dile getiren Kahveci, “Bugün ülke genelinde Türkiye Kamu-Sen olarak iş bırakıyoruz. Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Kahveci ayrıca, 2026 için yüzde 88,6, 2027 için ise yüzde 45,2 oranında zam talebinde bulunduklarını da hatırlattı.

“MİLYONLARIN GEÇİM DERDİ MASA BAŞI RAKAMLARLA GÖRÜLMEZ”

Kahveci, kamu çalışanlarının yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, hükümetin artık somut bir teklif sunması gerektiğini ifade etti. “Bize masa başı rakamlar değil, alın terimizin karşılığı olan rakamlar gerekiyor. Biz buradayız, hakkımızı almakta da kararlıyız.” dedi.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, taleplerinin yazılı olduğu pankartları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın girişine bıraktı. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve beraberindeki grup, sloganlar eşliğinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda toplu sözleşme sürecinin yarın tamamlanacağını hatırlatarak, hükümetten hâlâ yeni bir teklif gelmemesini eleştirdi. “Bugün olmuş, hala yeni bir teklif yok. Sayın Bakan’a buradan sesleniyoruz: Yeni bir teklif bekliyoruz. Hakkımızı istiyoruz.” ifadeleriyle çağrısını yineledi.