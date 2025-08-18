Bugün hizmet yok! Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı

Türkiye Kamu-Sen, hükümetin toplu sözleşme teklifini yetersiz bularak bugün ülke genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Genel Başkan Önder Kahveci, “Bu teklif memurun sofrasına çare değil” diyerek yeni bir zam teklifi beklediklerini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bugün hizmet yok! Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı
Yayınlanma: Güncellenme:

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarına sunulan zam teklifini yetersiz bulan Türkiye Kamu-Sen, bugün Türkiye genelinde 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 4 milyon memur, 2,5 milyon emekli ve ailelerini kapsayan yaklaşık 25 milyon kişinin yaşam koşullarını savunduklarını ifade etti.

“BU TEKLİF NE MEMURUN SOFRASINA ÇARE NE DE YARASINA MERHEM”

Toplu sözleşme masasına sunulan zam teklifini kabul etmediklerini açıklayan Kahveci, “Bu teklif ne memurun sofrasına çare ne de yarasına merhem olur. Bu yüzden teklifi reddettik. Bugün de meydanlarda yüksek sesle reddediyoruz.” dedi. Kahveci ayrıca, kamu personelinin huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı talep ettiğini, adaletli bir gelir dağılımı ve refah beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde iş bırakma kararlarının ardında ciddi bir talepler zinciri olduğunu dile getiren Kahveci, “Bugün ülke genelinde Türkiye Kamu-Sen olarak iş bırakıyoruz. Hizmet üretmiyor, üretimden gelen gücümüzü de haklarımızı almak için ortaya koyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Kahveci ayrıca, 2026 için yüzde 88,6, 2027 için ise yüzde 45,2 oranında zam talebinde bulunduklarını da hatırlattı.

“MİLYONLARIN GEÇİM DERDİ MASA BAŞI RAKAMLARLA GÖRÜLMEZ”

Kahveci, kamu çalışanlarının yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek, hükümetin artık somut bir teklif sunması gerektiğini ifade etti. “Bize masa başı rakamlar değil, alın terimizin karşılığı olan rakamlar gerekiyor. Biz buradayız, hakkımızı almakta da kararlıyız.” dedi.

Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri, taleplerinin yazılı olduğu pankartları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın girişine bıraktı. Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney ve beraberindeki grup, sloganlar eşliğinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

Önder Kahveci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirlediği takvim doğrultusunda toplu sözleşme sürecinin yarın tamamlanacağını hatırlatarak, hükümetten hâlâ yeni bir teklif gelmemesini eleştirdi. “Bugün olmuş, hala yeni bir teklif yok. Sayın Bakan’a buradan sesleniyoruz: Yeni bir teklif bekliyoruz. Hakkımızı istiyoruz.” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

Denizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardıDenizli Pamukkale’de doğalgaz hattında patlama! Gökyüzünü duman sardıYurt
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda, tarih verdi!İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda, tarih verdi!Ekonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

memur sen memur zam
Günün Manşetleri
Teklif masada kaldı, memurlar iş bıraktı!
Üreticilerden kötü haber geldi
5 organize suç örgütü çökertildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi
18 Ağustos'a damga vuran olaylar
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 10’dan fazla ilde kuvvetli sağanak bekleniyor
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı: 18 Ağustos güncel fiyatlar
103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı 103 yaşındaki nörolog uzun yaşamın sırlarını açıkladı
Bu faiz oranlarını kaçırmayın! Bu faiz oranlarını kaçırmayın!
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın ve gümüşte fırsat kapıda