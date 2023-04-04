Bursa Çimento yatırımının yüzde 60’ını tamamladı

Bursa Çimento merkez binasında düzenlenen genel kurula hem yüz yüze hem de online olarak katılım oldu. Toplantıda katılımcılarla 2022 yılı faaliyet raporu paylaşılırken, gelecek hedefleri hakkında da bilgiler verildi. Genel kurulda konuşma yapan Bursa Çimento Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Kağıtçıbaşı, Bursa Çimento’nun bu yıl oldukça önemli bir yatırıma imzasını attığını belirterek, “Kuruluşumuzun üzerinden yarım asrı aşan bir zaman geçti. Geçtiğimiz yıllardan bugüne özellikle teknolojide önemli gelişmeler oldu. Bu nedenle hayata geçirilen yatırım büyük önem taşıyor. Bu yatırımımız tamamlandığında bakım, işletme ve giderlerde büyük pay tutan enerji maliyetlerinde azalma olacak ve çevre dostlu yaklaşımımıza önemli bir katkı sağlamış olacağız” dedi.