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Bursa'da işsizliğin fotoğrafı

Türkiye, ekonomik krizin etkisiyle giderek artan işsizliğe çare arıyor. Bu kapsamda Bursa'da "İşçi-İşveren Buluşması" düzenlendi. Kentte faaliyette bulunan 20'den fazla firma yaklaşık 10 bin açık pozisyon için talep topladı. Binlerce kişi, iş bulma umuduyla istihdam bürosu önünde uzun kuyruklar oluşturdu…

Bursa'da işsizliğin fotoğrafı

Ekonomik kriz, art arda konkortado ilan eden şirketler, giderek artan işsizlik… Açıklanan son resmi rakamlara göre Türkiye'de işsizlerin sayısı 4 buçuk milyonun üzerinde… Kayıtsız işsizler de eklendiğinde bu sayı 8 milyonu buluyor. 

İşsizliğin önüne geçmek için bir yandan da yeni istihdam alanları yaratılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda Bursa'da Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞKUR ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte 20'yi aşkın firma yaklaşık 10 bin açık pozisyon için talep topladı.

Binlerce kişi iş bulma umuduyla etkinliğe akın etti, başvuruların alındığı istihdam bürosu önünde uzun kuyruklar oluştu. 

Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2019 yılı içinde 120 bin kişilik istihdam hedeflediklerini söyledi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #bursa
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