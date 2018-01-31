"Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar destekliyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Burkay, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 2013 yılından bu yana Bursa ekonomisinin dönüşümüne yönelik 40'a yakın makro projeyi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Odalarının ürettiği projelerle Türkiye'ye örnek bir kurum haline geldiğini ifade eden Burkay, TEKNOSAB projesinin hazırlıklarını sürdürdüklerini, yıl sonuna kadar ilk fabrika binalarını teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.

TEKNOSAB'da kuruluş protokolü ve Müteşebbis Heyet Kararları dahilinde yatırımcılar için başvuru sürecini başlatacaklarını aktaran Burkay, şöyle devam etti:

"Avrupa İstatistik Ofisinin belirlemiş olduğu 'NACE' kodlarına göre yüksek teknoloji, orta-yüksek teknoloji ve orta-düşük teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılan 13 farklı alanda yatırımcılarımızın taleplerini almaya başlayacağız. Başvurular, 2-20 Şubat 2018 tarihleri arasında TEKNOSAB merkez ofisimiz üzerinden gerçekleştirilecek. İleri teknolojili üretim ve katma değerli ihracata odaklanan tüm yatırımcılarımızı ülkemizin kalkınma hedeflerinin aktörlüğünü üstlenecek TEKNOSAB projemize yatırım yapmaya davet ediyorum."



Zeytin Dalı operasyonuna destek

Konuşmasında terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Burkay, Türkiye'nin tarih boyunca sadece kendi sınırlarında değil bulunduğu coğrafyada da barış ve huzuru için mücadele ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin operasyonla büyük devlet olmanın gereği olarak çok önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade eden Burkay, "Türkiye'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı Bursa iş dünyası olarak sonuna kadar destekliyoruz. 1 Şubat Perşembe günü BTSO liderliğinde tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ortak bir bildiri yapacağız." ifadelerini kullandı.