Son 7 ayda en çok harcama Genel Kamu Hizmetlerinin ardından Sosyal Yardım Hizmetleri için yapıldı. 134 milyar lira kullanılan Sosyal Yardım Hizmetlerini, 90 milyar lira ile Eğitim hizmetleri takip etti. Güvenlik ve Savunma Hizmetleri için ise toplam 72 milyar harcama yapıldı.

Hazie ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı bütçe verilerini açıkladı. Harcamalar dikkat çekti.Buna göre her ay olduğu gibi Genel Kamu Hizmetleri için yapılan harcama miktarı ilk sırada yer aldı. Genel Kamu Hizmetleri için bu yılın ilk 7 ayı için 144 milyar lira harcama yapıldı. Genel Kamu harcamaları içinde ise en çok ödenek 58 milyar ile Borç Yönetimi Hizmetlerine ayrıldı.Verilere göre harcamaların ikinci sırasında 134 milyar lira ile Sosyal Yardım Hizmetleri geldi.Onu Eğitim Hizmetleri takip etti. 2019 yılı boyunca eğitim giderlerine 148 milyar ödenek ayrılmıştı. İlk 7 ayda bu ödeneğin 90 milyar 143 milyon lirası harcandı.Temmuz ayı bütçe verilerinde, Kamu Düzeni ile Güvenlik ve Savunma Hizmetleri için toplam 72 milyar gider yer aldı. Savunma Hizmetleri başlığı altında Askeri Savunma Hizmetleri 25 milyar lira en çok harcama yapılan kalem oldu.11 milyar 522 milyon lira gideri olan Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinde ise en çok yardımı, 6 milyar ile Din Hizmetleri aldı.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Çevre Koruma ve İskan Hizmetlerine yaptığı harcama ise ilk 7 ay için 7 milyar 941 milyon lirada kaldı.