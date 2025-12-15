Bütçede dikkat çeken tablo: 11 ayda 1,3 trilyon liralık açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan kasım ayı bütçe uygulama sonuçlarına göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi dikkat çekici finansal hareketler sergiledi.

Kasım ayında bütçe gelirleri, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51,1 gibi güçlü bir artış göstererek tam 1 trilyon 419 milyar 589 milyon lira seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bütçe giderleri ise yüzde 30,7’lik bir yükselişle 1 trilyon 250 milyar 103 milyon lira olarak kaydedildi. Bu veriler ışığında, merkezi yönetim bütçesi kasım ayını 169 milyar 486 milyon lira gibi kayda değer bir fazla ile tamamladı.

YILIN İLK 11 AYINDAKİ TOPLAM AÇIK TRİLYON LİRAYI AŞTI

Yılın başlangıcından kasım ayının sonuna kadar olan süreyi kapsayan ocak-kasım döneminde ise mali tablo farklı bir görünüm sergiledi.

Bu on bir aylık süreçte bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 oranında artarak toplamda 11 trilyon 571 milyar 584 milyon liraya yükseldi. Buna paralel olarak bütçe giderleri de yüzde 41,6 artışla 12 trilyon 842 milyar 574 milyon lira seviyesine ulaştı.

Sonuç olarak, merkezi yönetim bütçesi ocak-kasım dönemini, toplamda 1 trilyon 270 milyar 991 milyon lira gibi devasa bir açıkla kapattı.