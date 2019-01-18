Türkiye'nin içinde bulunduğu kriz döneminde işçi sınıfı bir çatı altında sorunlarını masaya yatıracak, çözüm önerilerini tartışacak. Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi'nin düzenlediği kurultaya çok sayıda sendika katılacak.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, işçilerin sorunlarını masaya yatırıyor.



İstanbul Üsküdar'da Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi'nde yapılacak kurultay saat 11.00'de başlayacak.



Ekonomik kriz faturasının emekçilere kesildiği bir dönemde konunun uzmanları çözüm önerilerini anlatacak.



Açılış konuşmalarını,Petrol-İş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, Tek Gıda İş Genel Başkanı Mustafa Türkel, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlke Yücel yapacak.



3 oturumda yapılacak kurultaya Petrol-İş, Tek Gıda-İş,Birleşik Metal-İş, Teksif, Türkiye Haber-İş, Sağlık-İş, Kristal-İş, Selüloz-İş, Türiye Maden-İş, Güvenlik-İş, TGS, Tes-İş, GMİS, Toleyis, Ağaç-İş ve Türk-İş 1. bölge temsilciliği katılacak.



İlk oturumu Aydınlık Gazetesi Yazarı Esin Ergenç, 2'nci oturumu Aydınlık Gazetesi Emek Servisi Şefi Tarık Tekgözeli son oturumu ise Ulusal Kanal Haber Sunucusu Can Karadut yapacak.



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