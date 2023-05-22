Büyük Hekimoğulları Gıda halka arz olacak
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 165,000,000 lot dağıtılacağı açıklandı.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzında toplamda 165,000,000 lot dağıtılacak. Dağıtılacak payların yüzde ''25,19'' u halka açık olacak. Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arzı ''Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.
BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 125.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 40.000.000 Lot (Adnan Hekimoğlu)
Fonun Kullanım Yeri
• %25-33 Güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı.
• %15-22 İlave hammadde deposu kapasite artışı yatırımı.
• %9-11 Makine ve teçhizat yatırımı.
• %30-40 İşletme sermayesi.
• Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında payların yüzde 25,19'u halka açık olacaktır.
• Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında toplamda 165,000,000 lot dağıtılacak.
• Büyük Hekimoğulları Gıda halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır