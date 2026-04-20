Çalışan anneler dikkat! Düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemeyle çalışan kadınların doğum izni 24 haftaya yükseltildi. Kararla birlikte SGK'lı annelere en az 123 bin TL rapor parası ödenecekken, devlet memuru annelerin izin süresince elde edeceği kesintisiz maaş geliri 247 bin TL'yi bulacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, çalışan kadınların uzun süredir beklediği doğum izni sürelerinde ve ödeneklerinde kapsamlı bir değişikliğe gidildi.
Yasalaşan tasarıya göre, işçi ve memur statüsündeki kadın çalışanların doğum izni süresi uzatılarak toplam 24 haftaya çıkarıldı. İzin sürelerindeki bu artış, annelere yapılacak rapor parası ve maaş ödemelerinde de ciddi artışları beraberinde getirdi.
KİM, NE KADAR İZİN KULLANACAK?
Mevcut uygulamayı değiştiren yasaya göre, kadın çalışanlara doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilecek.
Sağlık durumlarının çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadınlar, talep etmeleri halinde doğumdan önceki son 2 haftaya kadar iş yerlerinde mesailerine devam edebilecek. Ayrıca yasa kapsamında, bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan kişilere de 10 gün izin hakkı tanınacak.
SGK'LI ANNELERE 186 BİN LİRAYA VARAN ÖDEME
İzin sürelerinin uzatılması, annelere ödenecek maddi destek tutarlarını doğrudan etkiledi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla SGK’lı annelere verilecek rapor parası artık 168 gün üzerinden hesaplanacak.
Bu hesaplamayla izin süresi boyunca annelere en az 123 bin 312 TL ödeme yapılacak. Ödenecek tutar, çalışanın brüt maaşına göre kademeli olarak artış gösterecek. Buna göre brüt maaşı 35 bin TL olan kadınlara yaklaşık 130 bin 667 TL, 40 bin TL olanlara 149 bin 333 TL, 50 bin TL olanlara ise 186 bin 667 TL ödeme yapılması öngörülüyor.
MEMUR ANNELERİN MAAŞI KESİLMEYECEK
Yeni düzenleme, devlet memuru olarak görev yapan anneler için farklı bir uygulama içeriyor. Memur annelerin 24 haftalık doğum izni süresince maaşlarında hiçbir kesinti yapılmayacak ve aylıkları tam olarak hesaplarına yatmaya devam edecek. Bu kapsamda yeni doğum yapan bir devlet memurunun söz konusu izin sürecinde elde edeceği toplam gelirin 247 bin 560 TL olacağı hesaplanıyor.
KADINLARIN YÜZDE 56'SI İLK YIL İŞİ BIRAKIYOR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan araştırmalar, doğum sonrası iş hayatından kopuşlarla ilgili verileri ortaya koydu. Bakanlığın araştırmasına göre, doğum yapan kadınların yüzde 39,9’u ilk 6 ay içinde, yüzde 56,5’i ise ilk 12 ayda mevcut işlerinden ayrılıyor.
İşten ayrılma oranları işletmelerin ölçeğine göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Mikro ölçekli işletmelerde işten ayrılma oranı yüzde 83,5’e kadar çıkarken, büyük işletmelerde bu oran yüzde 65,5 seviyesinde seyrediyor.
İşten ayrılan kadınların istihdamdan tamamen kopmadığı aynı araştırmanın sonuçlarına yansıdı. Doğum sonrası işini bırakan kadınların yüzde 64,3’ü ilerleyen süreçte yeniden istihdama katılıyor. Bu kadınların ortalama işe dönüş süresi ise 13,3 ay olarak hesaplandı. Araştırma verilerine göre kadınların iş hayatına dönüşünde üç temel unsur belirleyici rol oynuyor: bakım hizmetlerine erişim, gelir kaybının azaltılması ve işe dönüş sürecinin planlı şekilde desteklenmesi. Raporda, bu üç alanda yapılacak iyileştirmelerin istihdam oranlarını artırabileceği belirtiliyor.
DOĞURGANLIK VE İSTİHDAM BİRLİKTE YÜKSELEBİLİR
Bakanlığın çalışması, kadın istihdamı ile doğurganlık arasında yapısal bir çelişki bulunmadığını raporluyor. İlgili araştırmada, doğru politikalar uygulandığı takdirde her iki alanın da eş zamanlı olarak güçlendirilebileceği tespitine yer veriliyor. Kadınların iş gücüyle olan bağlarının tamamen kopmadığı, uygun koşullar sağlandığında yeniden üretime katıldıkları ifade ediliyor.