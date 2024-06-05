Çalışan annelere 325 Euro destek: Bakanlıktan açıklama geldi

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere sağlanan 325 Euro (11 bin 339 TL) desteğin yoğun ilgi gördüğünü ve iki gün içinde 12 bin 246 kişinin başvurduğunu açıkladı. Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu belirterek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin başvuru yapabileceğini bildirdi.