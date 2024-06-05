Çalışan annelere 325 Euro destek: Bakanlıktan açıklama geldi
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere sağlanan 325 Euro (11 bin 339 TL) desteğin yoğun ilgi gördüğünü ve iki gün içinde 12 bin 246 kişinin başvurduğunu açıkladı.
Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan annelere sağlanan 325 Euro (11 bin 339 TL) desteğin yoğun ilgi gördüğünü ve iki gün içinde 12 bin 246 kişinin başvurduğunu açıkladı. Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu belirterek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin başvuru yapabileceğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başvuruları 3 Haziran'da başlayan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazına başvuran kişi sayısına ilişkin soru üzerine Işıkhan, en önemli hedeflerinden birinin, kadın istihdamının desteklenmesi ve kayıtlı istihdamla kadınların bugünlerinin ve yarınlarının güvence altına alınması olduğunu söyledi.
ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, projenin toplam süresinin 20 ay olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 0-24 aylık çocuğu olan çalışan annelerin sisteme başvuru yapabileceğini bildirdi.