Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Yatırılmaya Başladı

Cumhuriyet'in 100 yılına özel ve tek bir kere mahsus olmak üzere, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemeleri bugün başladı.

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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Yatırılmaya Başladı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi kabul edildi.

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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Yatırılmaya Başladı - Resim: 2

Milyonlarca çalışan emekli ise ikramiyelerin yatmasını büyük bir heyecanla bekliyor.

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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Yatırılmaya Başladı - Resim: 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan emeklilerin ikramiyeleri 29 Aralık cuma gününe kadar hesaplara yatacak.

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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Yatırılmaya Başladı - Resim: 4

Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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