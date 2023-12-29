Çalışan Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Yatırılmaya Başladı
Cumhuriyet'in 100 yılına özel ve tek bir kere mahsus olmak üzere, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemeleri bugün başladı.
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Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi kabul edildi.
Milyonlarca çalışan emekli ise ikramiyelerin yatmasını büyük bir heyecanla bekliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan emeklilerin ikramiyeleri 29 Aralık cuma gününe kadar hesaplara yatacak.
Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.