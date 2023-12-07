Çalışan Emeklileri Üzecek Haber! Maaşlarından Kesilecek Tutar Belli Oldu!
Türkiye'de 1,5 milyondan fazla SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yaşlılık maaşı alırken aynı zamanda da çalışmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla beraber emeklilerin maaşından kesilen tutar belli oldu. İşte emeklilerin cebinden kesilenler...
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Çalışan emeklilerin maaşından kesilen tutar, işçi ve işveren paylarının toplamı olarak hesaplanıyor. Asgari ücrete göre maaş alan emekliler, işçi payı olarak 1006 TL ödemek zorunda.
Bu tutar emeklilerin maaşından kesilerek ve net maaşlarına ekleniyor. İşverenler ise emekli personeli için 3018 TL yatırıyor. Bu durumda da, SGK için toplam 3 bin 286 TL yatırılmış oluyor.
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Çalışan emeklileri etkileyen diğer etkenler ise şunlardır;
EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ
Çalışan emeklilerin maaşları, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başladıkları durumda kesiliyor.