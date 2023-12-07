Çalışan Emeklileri Üzecek Haber! Maaşlarından Kesilecek Tutar Belli Oldu!

Türkiye'de 1,5 milyondan fazla SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yaşlılık maaşı alırken aynı zamanda da çalışmaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla beraber emeklilerin maaşından kesilen tutar belli oldu. İşte emeklilerin cebinden kesilenler...

# çalışan emeklilerin maaşında
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Çalışan Emeklileri Üzecek Haber! Maaşlarından Kesilecek Tutar Belli Oldu! - Resim: 1

Çalışan emeklilerin maaşından kesilen tutar, işçi ve işveren paylarının toplamı olarak hesaplanıyor.  Asgari ücrete göre maaş alan emekliler, işçi payı olarak 1006 TL ödemek zorunda.

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Çalışan Emeklileri Üzecek Haber! Maaşlarından Kesilecek Tutar Belli Oldu! - Resim: 2

Bu tutar emeklilerin maaşından kesilerek ve net maaşlarına ekleniyor. İşverenler ise emekli personeli için 3018 TL yatırıyor. Bu durumda da, SGK için toplam 3 bin 286 TL yatırılmış oluyor.

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Çalışan Emeklileri Üzecek Haber! Maaşlarından Kesilecek Tutar Belli Oldu! - Resim: 3

Çalışan emeklileri etkileyen diğer etkenler ise şunlardır; 

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Çalışan Emeklileri Üzecek Haber! Maaşlarından Kesilecek Tutar Belli Oldu! - Resim: 4

EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ

Çalışan emeklilerin maaşları, kamuda 4A kapsamında çalışmaya başladıkları durumda kesiliyor.

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