Çalışan Emekliye İkramiye TBMM'den Geçti

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyledi.



Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete 'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." diye belirtti.

Düzenlemenin yasalaşması sonrasında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.