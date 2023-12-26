Çalışan Emekliye İkramiye TBMM'den Geçti

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis'ten geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede ödeneceğini söyledi.

Çalışan Emekliye İkramiye TBMM'den Geçti
Son Güncelleme:

TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söyledi.

Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete 'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." diye belirtti.

Düzenlemenin yasalaşması sonrasında 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Çok Okunanlar
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları Kaç Oldu?
"Hamas'a Karşı Savaşı Kaybettik"
"Hamas'a Karşı Savaşı Kaybettik"
İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?
İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Doğalgaz Bedava Mı Olacak? Faturalar Düşecek Mi?
Doğalgaz Bedava Mı Olacak? Faturalar Düşecek Mi?
Öne Çıkanlar 15 Bin mi 18 Bin mi? Asgari ücrette karar haftası │Akşam Raporu - Serpin Alparslan 15 Bin mi 18 Bin mi? Asgari ücrette karar haftası │Akşam Raporu - Serpin Alparslan Yurt Dışından Telefon ve Araba Getirenler Dikkat! Yurt Dışından Telefon ve Araba Getirenler Dikkat!