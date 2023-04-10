Çalışan EYT'liye "yüzde 5" detayı

"YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI"

- Bu kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 7440 Kanun Numarası ile çıktı. Tebliğler de yayınlandı. Bu kanun 31.12. 2022 tarihine kadarki bütün borçları kapsıyor.

- Kamu borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait borçlar, gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ait borçlar, büyükşehir belediyesi ve belediyelere ait borçlar, yatırım izleme koordinasyon kuruluna ait borçlar, il özel idaresine ait borçlar ve cezalar gibi kamuya ait bütün borçları kapsıyor. Taksit ödemeleri kanunu Resmi Gazete'de yayınlandığı gün itibariyle başlamış oldu.

- Son müracaat tarihi 31 Mayıs 2022'dir. İlk taksit ödemesi ise 30 Haziran 2023'tür. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun metninde Cumhurbaşkanlığı'na uygulamayla ilgili bir ay uzatma yetkisi tanındı. Uygulamada meydana gelecek talepler yoğun olduğu takdirde Cumhurbaşkanlığı bu yetkiyi kullanacak.