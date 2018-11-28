Enuygun.com Seyahat Planı Araştırması'na göre, gelecek yıl çalışanlar 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapabilecek.

Enuygun.com açıklamasına göre, şirket tarafından yürütülen Seyahat Planı Araştırması, 2019'da resmi tatillerin birçoğunun hafta içine denk geldiğini, çalışanların 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapabileceğini ortaya koydu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 2019'un, bu kadar çok resmi izin yapılabilen ender yıllardan biri olduğuna dikkati çekti.



Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlandığını hatırlatan Hacıbayramoğlu, "Bir gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşamba gününe denk geliyor. Bu günleri hafta sonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



Hacıbayramoğlu, Ramazan Bayramı'nda 1,5 gün, Kurban Bayramı'nda 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor ancak tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur. Bu yüzden uçak biletini erken satın alır ve otel rezervasyonlarınızı da erkenden yaparsanız bu tatilleri daha uyguna getirebilirsiniz. Uçak biletinizi Türkiye'de ilk kez enuygun.com'un hayata geçirdiği Bilet İptal Güvencesi'yle satın alarak uçuşa 3 saat kalana kadar koşulsuz şartsız iptal edip yüzde 90 ücret iadenizi de garanti altına alabilir, özgürce seyahat edebilirsiniz."



Enuygun.com Seyahat Planı Araştırması'na göre, 2019 resmi tatil dönemleri ile izin alınacak gün sayısı bazında yapılabilecek tatil süreleri şöyle:



Resmi Tatiller Tarih Gün İzin Süresi Tatil Süresi



Yılbaşı 1 Ocak Salı 1 gün 4 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Salı 1 gün 4 gün

Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Çarşamba 2 gün 5 gün

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Pazar - -

Ramazan Bayramı 4-7 Haziran Salı-Pazar 1,5 gün 9 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Pazartesi- 3 gün

Kurban Bayramı 10-14 Ağustos Pazar-Perşembe 2 gün 9 gün

Zafer Bayramı 30 Ağustos Cuma- 3 gün

Cumhuriyet Bayramı ve Arifesi 29 Ekim Pazartesi-Salı Yarım gün 4 gün



