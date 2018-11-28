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"Çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor"
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Çalışanlar 2019'da ne kadar tatil yapacak?

Enuygun.com Seyahat Planı Araştırması'na göre, gelecek yıl çalışanlar 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapabilecek.

Çalışanlar 2019'da ne kadar tatil yapacak?

Enuygun.com açıklamasına göre, şirket tarafından yürütülen Seyahat Planı Araştırması, 2019'da resmi tatillerin birçoğunun hafta içine denk geldiğini, çalışanların 8 gün izin alarak 41 gün tatil yapabileceğini ortaya koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 2019'un, bu kadar çok resmi izin yapılabilen ender yıllardan biri olduğuna dikkati çekti.

Yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlandığını hatırlatan Hacıbayramoğlu, "Bir gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşamba gününe denk geliyor. Bu günleri hafta sonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Hacıbayramoğlu, Ramazan Bayramı'nda 1,5 gün, Kurban Bayramı'nda 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor ancak tatil dönemlerinde uçak bileti ve otel fiyatları normal sezona göre daha yüksek olur. Bu yüzden uçak biletini erken satın alır ve otel rezervasyonlarınızı da erkenden yaparsanız bu tatilleri daha uyguna getirebilirsiniz. Uçak biletinizi Türkiye'de ilk kez enuygun.com'un hayata geçirdiği Bilet İptal Güvencesi'yle satın alarak uçuşa 3 saat kalana kadar koşulsuz şartsız iptal edip yüzde 90 ücret iadenizi de garanti altına alabilir, özgürce seyahat edebilirsiniz."

Enuygun.com Seyahat Planı Araştırması'na göre, 2019 resmi tatil dönemleri ile izin alınacak gün sayısı bazında yapılabilecek tatil süreleri şöyle:

Resmi Tatiller                                                       Tarih                      Gün                      İzin Süresi           Tatil Süresi

Yılbaşı                                                                  1 Ocak                  Salı                        1 gün                      4 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı                   23 Nisan               Salı                        1 gün                      4 gün
Emek ve Dayanışma Günü                                  1 Mayıs                 Çarşamba              2 gün                      5 gün
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı           19 Mayıs               Pazar                        -                              -          
Ramazan Bayramı                                                4-7 Haziran          Salı-Pazar              1,5 gün                   9 gün
Demokrasi ve Milli Birlik Günü                              15 Temmuz           Pazartesi-              3 gün
Kurban Bayramı                                                    10-14 Ağustos      Pazar-Perşembe    2 gün                      9 gün
Zafer Bayramı                                                       30 Ağustos           Cuma-                    3 gün
Cumhuriyet Bayramı ve Arifesi                              29 Ekim                Pazartesi-Salı        Yarım gün               4 gün

 


Kaynak: AA
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