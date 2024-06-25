Çalışanlar asgari ücrete ek zam istiyor

Temmuz ayı geldi asgari ücrete ek zam tartışması başladı. Emek cephesi “ek zam” istiyor hükümet ise “Esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek” diyor.

Kontrol altına alınamayan yüksek enflasyon çalışanların alım gücünü düşürdü. Yıl başında geçerli olan asgari ücreti de eritti. Bu nedenle iki yıldır asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılıyor. Peki, bu yıl da olacak mı? Türk-İş’e bağlı Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, temmuz ayında asgari ücrete çalışanların alım gücünü koruyacak bir artış yapılmasını istedi.

Hükümet ise bu yıl ek zamma sıcak bakmıyor. Son açıklama Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Diğer yandan tek başına asgari ücretin artırılmasının yetersiz kaldığını belirten Ömer Çağırıcı, vergide adalet talebini de yineledi.