Çalışanları yakından ilgilendiriyor: TES ile maaşınızdan zorunlu kesinti geliyor!

2017’de başlayan otomatik katılımlı BES’te çalışanlar, sisteme dahil olduktan sonra 2 ay içinde cayma hakkına sahipti. Ancak TES ile bu hak tamamen kalkacak. Yani çalışan isterse de istemese de maaşından %3 kesinti yapılacak. Bu yönüyle TES, zorunlu bir emeklilik fonu olarak devreye girecek.

Emin Yılmaz, “Artık ‘istemiyorum, ayrılmak istiyorum’ deme şansı olmayacak. TES’te sistem kalıcı olacak” diyerek kritik farkı vurguladı.

İŞVERENLER DE SİSTEME DAHİL OLACAK

TES’in BES’ten bir diğer farkı, işveren katkısı olacak. Yılmaz’ın öngörüsüne göre, işverenler de çalışanlar gibi %3 oranında katkı yapacak. Böylece çalışan maaşından %3, işverenden %3 olmak üzere toplamda %6’lık bir birikim sağlanacak. Bu durum, ikinci bir emekli maaşı imkanı yaratacak.

KISMİ ÇIKIŞLARA YENİ İMKANLAR

BES’te sınırlı olan kısmi çıkış hakkı, TES’te daha da genişletilecek. Çalışanlar evlilik, ev alımı, eğitim, doğal afet gibi durumlarda birikimlerinin %50’sini çekebilecek. Yeni sistemde ayrıca bedelli askerlik ve hac ibadeti de bu kapsamda değerlendirilecek.

AMAÇ: İKİNCİ BİR EMEKLİ MAAŞI

Uzmanlara göre, 2008 sonrası emeklilik hesaplama sisteminde aylık bağlanma oranları düştüğü için düşük emekli maaşı sorunu giderek büyüyor. TES, bu açığı kapatarak çalışanlara ikinci bir gelir sağlamayı amaçlıyor. Yatırımlar, borsa, devlet tahvili, döviz, altın gibi enstrümanlarda değerlendirilecek.

Emin Yılmaz, “Bu sistem finansal piyasalara canlılık getirecek, aynı zamanda çalışanlara da emeklilikte ek gelir sağlayacak” dedi.