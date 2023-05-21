Asgari ücrette en güçlü tahmin

- Burada asgari ücret 13 bin 10 lira brüt, 11 bin 57 lira nete geldi. Biz bu tahmini yüzde 35 olarak yaparsak, altı aylık enflasyonu yüzde 25 seviyelerinde düşünürsek, 15 bin 510 lira brüt maaş, net olarak 11 bin 484 lira ortaya çıkıyor. 2022 yılında asgari ücret 6 bin 471 lira brüt, 5 bin 500 lira net şeklindeydi. 5 bin 500 liradan 8500 lira seviyelerine geldi.