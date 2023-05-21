Asgari ücrette en güçlü tahmin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam konusunda çalışmaların hazır olduğununu açıklamıştı. Temmuz ayı asgari ücret zammı için Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, bazı tahminlerde bulundu.
Asgari ücret alanları ilgilendiren temmuz ara zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları oldukça yoğun takip ediliyor. Bakan Bilgin, asgari ücrete ara zam konusunda çalışmaların hazır olduğunu ve 500 dolar sinyali sonrası Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRETTE 500 DOLAR SİNYALİ
Asgari ücretle ilgili zam beklentisine ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, CNN Türk’te önemli açıklamalarda bulundu. Bal’ın açıklamaları şu şekilde:
- Burada Bakan Bilgin bize birkaç done verdi. Dolar üzerinden asgari ücretin yıllar içerisindeki gelişiminden bahsetti. Temmuz ayında asgari ücretin 500 dolar olacağına dair bir sinyal verdi. Burada ara zam enflasyon oranı ve refah payı şeklinde yapılacak. Burada bir tablo yaptık.
- Şu anda asgari ücrette durum brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş. Asgari ücrete yapılacak olan zam altı aylık enflasyon tahmini artı refah payı şeklinde. Bugün itibarıyla 4 aylık enflasyon yüzde 15’ler civarında biz bunu yüzde 20 olarak aldık. Yüzde 10 refah payı toplam ile yüzde 30 olarak aldık.
- Burada asgari ücret 13 bin 10 lira brüt, 11 bin 57 lira nete geldi. Biz bu tahmini yüzde 35 olarak yaparsak, altı aylık enflasyonu yüzde 25 seviyelerinde düşünürsek, 15 bin 510 lira brüt maaş, net olarak 11 bin 484 lira ortaya çıkıyor. 2022 yılında asgari ücret 6 bin 471 lira brüt, 5 bin 500 lira net şeklindeydi. 5 bin 500 liradan 8500 lira seviyelerine geldi.