Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme
Yeni devlet düzenlemesi ile 18 yaşını tamamlayan herkes, çalışmadan prim ödeyerek emekli olma hakkına sahip olacak. Ayrıca, ev gençleri ve kadınlar için sosyal güvence sağlanacak ve 15 bin TL destekli part-time iş fırsatları sunulacak.
Türkiye'de sosyal güvenlik kanununa göre bazı şartlar sağlandığında emekli olmak mümkün. 18 yaşını tamamlayan her birey, çalışmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor.
Özellikle evde çalışan gençler ve kadınlar, bu sistem sayesinde sosyal güvenceye sahip olmanın yanı sıra emekli olma imkânı da bulacak.
Sabah'ın haberine göre ayrıca, gençlere ve kadınlara yönelik 15 bin TL destekli part-time iş projesi de hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında, öğrenciler ve ev kadınları sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecek.
KİMLER YARARLANABİLİR?
İsteğe bağlı sigorta sistemi, belirli şartları sağlayan kişilere çalışma zorunluluğu olmadan sigorta primi ödeme hakkı tanıyor. Bu kapsamda;
Türkiye’de ikâmet edenler
Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek bir işte çalışmayanlar
Aylık 30 günden az çalışanlar veya tam gün çalışmayanlar
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı almayanlar
18 yaşını dolduran tüm bireyler
bu sisteme başvurarak sosyal güvenceye ve emeklilik hakkına sahip olabilir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İsteğe bağlı sigorta yapmak isteyenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'ne göre "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikamet ettikleri ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne başvurabilir. Gerekli belgelerin teslim edilmesinin ardından başvurular işleme alınacak ve prim ödemeye başladıkları tarihten itibaren sigortalı olacaklar.
NE KADAR PRİM ÖDENECEK?
İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalının belirlediği prime esas aylık kazancın yüzde 32’si olarak hesaplanıyor. 2025 yılı için en düşük ödenecek aylık prim tutarı: 8.321 TL
Bu ödemenin;
Yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi
Yüzde 12’si ise genel sağlık sigortası primi olarak ayrılacak.
NASIL EMEKLİ OLUNUR?
İsteğe bağlı sigorta sistemiyle emekli olabilmek için en az 5.400 prim günü (15 yıl) tamamlanması gerekiyor.
Daha önce sigortalı bir işte çalışmış olan bireyler, eksik kalan günlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyor.
15 bin TL ödeme şartları neler? 15 BİN TL ÖDEME ŞARTLARI NELER?
Ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yönelik yarı zamanlı iş imkânı sağlanacak. Sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecekler
. Çalışma saatleri okul saatleriyle çakışmayacak ve program en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin genç projeden faydalanacak ve bu sayı kademeli olarak artırılacak.
Gençlere aylık 15 bin TL ücret ödenecek. Ayrıca, ev kadınları ve çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sunulacak.