Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme

Sabah'ın haberine göre ayrıca, gençlere ve kadınlara yönelik 15 bin TL destekli part-time iş projesi de hayata geçiriliyor. Bu proje kapsamında, öğrenciler ve ev kadınları sosyal hizmetler, kütüphane ve eğitim gibi alanlarda çalışabilecek.