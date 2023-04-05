Çalışmaya devam eden EYT'lilerin maaşı ne kadar artacak?

PRİM YARI YARIYA DÜŞÜYOR

SGK’lıların brüt ücretlerinden her ay yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Emekli olup çalışmaya devam edenlerde ise brüt ücretlerden sadece yüzde 7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılıyor. Bu prim farkı emekli olup çalışmaya devam eden tüm SGK’lılara yansıtılacak.