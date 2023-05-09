Çalışmayan annelere 3.700 TL destek ödemesi veriliyor! Destek ödemesinin detayları ve başvuru şartları belli oldu
Çalışmayan annelere müjde niteliğinde bir haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.700 TL destek ödemesini başlatıyor! Ev hanımlarına destek ödemesi olarak da açıklanan çalışmayan annelere yapılacak destek ödemesinin ayrıntıları ve başvuru şartları da belli oldu. Detaylar haberimizde...
Çalışmayan annelerin yüzünü güldüren, müjde niteliğinde bir haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın attığı adım ile çalışmayan annelere destek ödemesi yapılacak!
Söz konusu gelişmenin ardından başvuruların nasıl yapılacağı, destek ödemesinin detayları ve başvuru şartları gibi konular arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
Peki çalışmayan annelere ne kadar destek ödemesi yapılacak? Desktek ödemesi kaç TL olacak? Başvurular nereden yapılıyor? Başvuru şartları ne? İşte detaylar...
ÇALIŞMAYAN ANNELERE TAM 3.700 TL DESTEK ÖDEMESİ!
Çalışmayan annelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3.700 TL destek ödemesi yapılacak.