Bergama'da 10 yıl öncesine kadar yıllık bin 500 - 2 bin ton civarında üretilen çam fıstığında verim 150 tona kadar geriledi. Bu durum fiyatları da yükseltti. Büyük bölümü ihraç edilen çam fıstığı, altın fiyatı ile yarışıyor.

Burası İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası. Dünyanın önemli çam fıstığı üretim merkezlerinden olan yaylada son 10 yılda üretim 1500-2000 tonlardan 150 tona geriledi. Ürünün kilogram fiyatı 400 lira seviyesine çıktı. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, büyük şok yaşadıklarını söyledi.Çam fıstığı, değeri en yüksek tarım ürünleri arasında yer alıyor. Ancak son 10 yıldır Akdeniz çanağındaki ülkelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle verim kaybı yaşanıyor. Verim kaybının nedeni ve çözümü için üniversiteler ve enstitüler çalışma yürütüyor. Başkan Koştu, yalnızca Kozak'ın değil, Türkiye'nin de büyük ihracat kaybına uğradığını vurguladı.Türkiye'de verim kaybının önlenmesi ile ilgili çalışmaların yeni yeni başladığını söyleyen Koştu, acil çözüm için yetkililere seslendi.Yıllardır çözülemeyen ürün kaybı nedeniyle köylü çaresiz. Kozak yaylasındaki 17 mahallenin toplam nüfusu daha şimdiden 10 binlerden 8 bin civarına düşmüş durumda.