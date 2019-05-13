Mart ayına cari işlemler dengesi verileri açıklandı. Azalan cari açık, 589 milyon dolar oldu. Uzmanlar, üretim için yapılan ithalatta yaşanan düşüşün cari açığı azalttığını belirtiyor

CARİ AÇIK KORKUTUYOR



Kur yükseldi, üretimin bağımlı olduğu ithalat düştü. Buna bağlı olarak da cari açık daraldı.



AÇIK 589 MİLYON DOLAR



Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azaldı. Açık, 589 milyon dolar oldu. Verileri



Söz konusu azalışta, dış ticaret verileri etkili oldu. Uzmanlar rakamların üretim krizine işaret ettiğini belirtiyor. Türk imalat sanayi kriz nedeniyle durduğundan yarı mamül ve hammadde ithalatı da durdu. Sonuç olarak cari açık geriledi.



TÜRKİYE'DE YATIRIM KRİZİ



Türkiye yatırım krizinin içinde. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 965 milyon dolara geriledi.



TÜRK LİRASI, DEĞER KAYBEDİYOR



Türk lirasının değer kaybı da devam ediyor. Dolar, yeni haftaya hızlı başladı.



Haftayı 6 liranın altında açan dolar, ardından yükselişe geçerek 6 lira 11 kuruş seviyesinin üzerine çıktı. Avro ise 6 lira 88 kuruşa kadar dayandı.



Cari işlem dengesi, martta piyasa beklentilerin altında gerçekleşti ancak kurda yukarı yönlü eğilim sürüyor.



MERKEZ'DE REZERV BİTTİ



Diğer yandan Merkezin rezevleri eriyor. Resmi rezervlerde sadece bir ayda 5 milyar 728 milyon dolara düştü.



ulusal.com.tr

Kur yükseldi, üretimin bağımlı olduğu ithalat düştü. Buna bağlı olarak da cari açık daraldı.Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 4 milyar 145 milyon dolar azaldı. Açık, 589 milyon dolar oldu. Verileri Merkez Bankası açıkladı. 12 aylık cari işlemler açığı da 12 milyar 829 milyon dolar olarak gerçekleşti.Söz konusu azalışta, dış ticaret verileri etkili oldu. Uzmanlar rakamların üretim krizine işaret ettiğini belirtiyor. Türk imalat sanayi kriz nedeniyle durduğundan yarı mamül ve hammadde ithalatı da durdu. Sonuç olarak cari açık geriledi.Türkiye yatırım krizinin içinde. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 965 milyon dolara geriledi.Türk lirasının değer kaybı da devam ediyor. Dolar, yeni haftaya hızlı başladı.Haftayı 6 liranın altında açan dolar, ardından yükselişe geçerek 6 lira 11 kuruş seviyesinin üzerine çıktı. Avro ise 6 lira 88 kuruşa kadar dayandı.Cari işlem dengesi, martta piyasa beklentilerin altında gerçekleşti ancak kurda yukarı yönlü eğilim sürüyor.Diğer yandan Merkezin rezevleri eriyor. Resmi rezervlerde sadece bir ayda 5 milyar 728 milyon dolara düştü.