Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, geçen yılın eylül ayında 4 milyar 441 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.
Böylece, on iki aylık cari işlemler açığı 52 milyar 329 milyon dolardan 46 milyar 58 milyon dolara geriledi.
Son verilerle birlikte yılın 9 aylık döneminde cari açık yıllık bazda yüzde 4,15 azalarak 29,99 milyar dolar seviyesine gerilemiş oldu.
ulusal.com.tr
Cari denge üst üste ikinci kez fazla verdi. Merkez Bankası Eylül dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Eylül'de 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Eylül 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.