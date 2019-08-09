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Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu
Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu
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Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu

Ödemeler dengesinde Türkiye bir önceki aya göre cari açık verdi. Oniki aylık ortalamada ise cari fazla keydedildi.

Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Haziran 2019 verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 2 milyar 471 milyon dolar azalarak 548 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 538 milyon ABD doları fazla verildi.

Söz konusu gelişmede, dış ticaret açığının azalması ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin yükselmesi etkili oldu.

Ayrıca, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 693 milyon dolar artarak 2 milyar 284 milyon dolar olarak kaydedildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #cari işlemler
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