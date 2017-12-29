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CarrefourSA'dan Migros'a mağaza devrine onay

CarrefourSA'nın Kayseri'deki 11 mağazasının Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi

CarrefourSA'dan Migros'a mağaza devrine onay

Rekabet Kurulu, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan Kurul kararlarına göre, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ tarafından Kayseri'de işletilen 11 mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret AŞ'ye devrine izin verildi.

Kurul tarafından, RCMA Group Pte Ltd'nin kauçuk işlerinin tek kontrolünün Halcyon Agri Corporation Limited tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

Açıklamada, "CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından Kayseri ilinde işletilen 11 adet mağazanın sabit değerlerinin ve mağazalara ilişkin kira sözleşmelerinin Migros Ticaret A.Ş.’ye devrine izin verildi." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #CarrefourSA #migros
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