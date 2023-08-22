Çates Elektrik halka arz oluyor

Çates (Çatalağzı Termik Santrali) Elektrik Üretim A.Ş. halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu açıkladı. Halka arz haberinden sonra taslak izahname bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Toplamda 29,190,000 lot dağıtılacak olan Çates halka arzında, payların yüzde 18,33'ü halka açık olacak. Çates Elektrik Üretim A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğini "İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş." üstlenecek.

ÇATES HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 14.595.000 Lot

• Ortak Satışı : 9.730.000 Lot (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)

• Ek Ortak Satışı : 4.865.000 Lot (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)

Fonun Kullanım Yeri

• Mali borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanı.

Tahsisat Grupları

• Lot (***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

• Lot (***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

• Lot (***) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı

• Çates Elektrik halka arzı "Eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleşecek.

• Çates Elektrik halka arzında payların yüzde 18,83'ü halka açık olacaktır.

• Çates Elektrik halka arzında toplamda 29,190,000 lot dağıtılacak.

• Çates Elektrik halka arzında T1-T2 bakiye kullanılamayacaktır.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayınlanmıştır.