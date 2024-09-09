Çay fiyatlarına yüzde 18 zam

Çaykur çay fiyatlarına iki ay sonra bir zam daha yaptı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü yüzde 18'lik zamlı tarifeyi paylaştı.

Buna göre 1 kiloluk tiryaki çayının fiyatı 262 liraya yükseldi. Turist çayı ise 268 lirayı buldu. Filiz çayının kilogramlık paketi 282 liraya çıktı.

Çaykur bu yıl mayıs ve temmuz aylarında çay fiyatlarına zam yapmıştı. Mayıs ayı başında yaş çay alım fiyatına destekleme bedeli dahil yüzde 68 zam yapılmasının ardından temmuz ayında yüzde 24 zam gelmişti.