Çayı biz icat etmedik ama dünyada tüketimi konusundaki yerimiz ikinci sıra. Sabah kahvaltıda, akşam yemekten sonra, gün içinde içtiklerimiz de cabası. Diyetisyen Sevde İnce Arseven, çayın 5N1K’sını sizin için anlattı. Yani; ne, ne zaman, nerede, nasıl ve neden çay tüketmeliyiz?

Çay 6. Yüzyılda Japonlar tarafından bulunuyor. Daha sonra Endonezya ve Hindistan’a kadar ulaşıyor. 1615’de İngiltere’ye geliyor. Türkiye’ye gelişi ise aslında net olarak 1888 yılında ilk olarak Bursa’ya geliyor. Ancak ekolojik şartlar uygun olmadığı için Bursa’da çay üretimi gerçekleştirilemiyor.Tarihi bu kadar eskiye dayanıyor. Yurdumuzda anavatanı Rize’ye gelinceye kadar da, epey süre geçiyor. Biz bulmadık ama tüketme alışkanlığı konusunda ülkemiz, ikinci sırada…Çayın yeşil, oolong, beyaz ve siyah olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor. Biz en çok siyah çayı, illaki ince belli de tüketiyoruz.Tiryakisi olduğumuz çayın, sağlığımız üzerindeki etkileri neler?Çay tüketimde bunlara dikkat!Sabah kalkar kalmaz, akşam yemekten sonra her evin mutfağında çay demleniyor. Ama uzmanlar bu konuda ‘zaman’ uyarısı yapıyor.En uygun zamanı yakaladınız, dikkat edilmesi gereken her konuya da bağlı kaldınız. Sıra keyifle çaylarınızı yudumlamakta. O zaman, Diyetisyen Sevde İnce Arseven’in sağlıklı bir çay için, önerilerine kulak verelim.