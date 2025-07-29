Çaya bir zam daha! Fiyatlar raflara yansıdı

Çaykur, kuru çay fiyatlarına temmuz ayında yüzde 3,5 oranında yeni bir zam yaptı; sektör temsilcileri Ağustos ve sonraki aylarda da benzer oranlarda artış bekliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çaya bir zam daha! Fiyatlar raflara yansıdı
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 3,5 oranında zam yaptı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren raflara yansıdı. Çaya en son haziran ayının ortalarında yüzde 15 oranında zam yapılmıştı. Ondan önce ise Eylül 2024’te kuru çaya yüzde 18 zam gelmişti.

Kuru çay fiyatlarında yaşanan artışın gerekçesi olarak, yaş çay ürün fiyatlarındaki yükseliş ile işçi ve işletme maliyetlerindeki artışlar gösterildi.

Bloomberg HT’den İrfan Donat’ın aktardıklarına göre sektör temsilcileri, Temmuz ayında yapılan yüzde 3,5’lik zammın ardından Ağustos ayında ve sonrasında da benzer oranlarda fiyat artışlarının görülebileceğini belirtiyor. Aylık bazda zamların yıl sonuna kadar devam edebileceği ifade ediliyor.

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