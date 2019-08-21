Çaya son iki ayda yüzde 30 zam yapıldı. ÇAYKUR'un zam için öne sürdüğü "zarar ediyoruz" gerekçesi ise kabul görmedi. Vatandaşlar, doğalgaz, elektrik, sigara derken çaya gelen zamma isyan etti.

Yerel seçimler sonrası başlayan zam yağmuru devam ediyor.Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, sigara derken son zam çaya yapıldı. Çaya son 2 ayda 2. kez yapılan zama vatandaşın tepkisi sert oldu.Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR, 21 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere kuru çay fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu. Haziranda da yüzde 15 zam yapılmıştı. ÇAYKUR ise yüzde 30'luk zam oranı için işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı gerekçe gösterdi. Bu gerekçe kabul görmedi.ÇAYKUR'dan gelen zarar açıklamasına karşı çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.Peki, yüksek enflasyon altında ezilen vatandaş zamlar hakkında ne düşünüyor?