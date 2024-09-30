ÇAYKUR'dan ödemelerle ilgili açıklama
ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedelleri ile ilgili üreticilere yapılacak ödeme hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği ve ödemelerin, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarıldığı ifade edildi.
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ÇAYKUR, ağustos ayında satın alınan yaş çay bedelleri konusunda üreticilere yapılacak ödemeler hakkında açıklamada bulundu. Konuyla ilgili açıklama ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapıldı.
Açıklamada, ağustos ayında alınan 101 bin 65 ton yaş çay karşılığı üreticilere 1 milyar 719 milyon lira ödeneceği belirtildi.
Söz konusu ödemelerin, üreticilerin banka hesaplarına bugün itibarıyla aktarıldığı ifade edilen açıklamada, üreticilerin paralarını yarından itibaren çekebilecekleri kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı