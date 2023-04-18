Çelik Halat ve Tel Sanayi yüzde 200 sermaye tavanı arttıracak

CELHA KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI AÇIKLAMASI

CELHA şirketi KAP üzerinden yatırımcılarına yaptığı sermaye tavanı artırımı açıklamasında; ''Şirketimiz'in 100.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2027 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, bu kapsamda; Esas Sözleşme'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin süreç, 29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmişti.