Amerika’nın Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılması Türk demir-çelik sektörünü nasıl etkileyecek? Amerika’nın yüzde 50 gümrük vergisine karşı Türk çelik sektörü hangi oyun planı hazırladı? Ege Demir – Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan bu soruları Ulusal Kanal’a yanıtladı.

Amerika, Türk çelik ve alüminyumuna yüzde 50 ek vergi koysa dahi demir-çelik sektörü kendinden emin. Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yapan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, sektörün etkilemeyeceğini söyledi.



Türk demir-çelik ihracatçısının oyun planı hazır.



Demir çelik ihracatçısı Yalçın Ertan, Amerikan pazarında çekilecek olan sektörün yöneleceği pazarları açıkladı.



Amerika’nın Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşı da değerlendiren Ertan, ulus olarak saldırıların üstesinden gelineceğini vurguladı.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA

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